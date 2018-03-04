taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Kuzey Kore, Trump'ın şartlı görüşme isteğini reddetti

Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz.' açıklamasına tepki gösterdi.

AA | 04.03.2018 - 02:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore, Trump'ın şartlı görüşme isteğini reddetti

Yonhab haber ajansında geçen bilgiye göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi.

"DİYALOG İÇİN YALVARMAYACAĞIZ"

Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.

"ABD, DİYALOG İSTEMEDİĞİNİ TEYİT ETTİ"

Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsa, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi.
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı
New York Gen Merkezi, 86 milyon insanın gen bilgileri üzerinde yaptığı araştırmada 13 milyon kişi, 11 neslin yer aldığı soyağacı ile 500 yıldan fazla geriye gitmeyi başardı.
Esad rejimi Doğu Guta'da sivil katliamı sürdürüyor
BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 21 sivil yaşamını yitirdi.
Beyaz Saray’ın önünde intihar
ABD Başkanlık Sarayı önünde bir kişi silahla kendini vurarak intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

17
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargahı: Raco

48
Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

11
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

16
Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

3
Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

17
Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM