Kuzey Kore üç ABD'liyi serbest bıraktı

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan iyileşme süreci giderek ilerliyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyareti sonrasında, Pyongyang yönetimi tarafından tutuklanmış olan üç ABD vatandaşı serbest bırakıldı.

Üç ABD'li Başkan Donald Trump'ın da katıldığı resmi törenle Başkent Washington'da bulunan Joint Base Andrews havalimanında karşılandı.





TRUMP DUYURDU

Haberi Twitter hesabından duyuran Trump, "Dışişleri Bakanımız Mike Pompeo'nun, herkesin buluşmayı dört gözle beklediği 3 ABD'li centilmenle Kuzey Kore'den döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca Kim Jong-un ile görüşme iyi geçti. Yer ve tarih ayarlandı" dedi.

TÖRENLE KARŞILAMA

Pompeo ve ABD vatandaşlarını taşıyan uçağın tören ile karşılandı. Törende ABD'nin idari ekibi tam kadro havalimanında bulundu. Uçağın iniş yaptığı alanın tam karşısına dev ABD bayrakları asıldı.

TRUMP DA KATILDI

Üç ABD'linin seberst bırakılmasından sonra yapılan resmi törene ABD Başkanı Donald Trump'da katıdı. Deniz Kuvveterine ait resmi bir helikopter ile havalimanına iniş yapan Başkan ve First Lady Trump'ı ABD'li subaylar karşıladı.

FARKLI UÇAK İLE GELDİLER

Üç ABD'liyi taşıyan uçak Mike Pompeo'yu taşıyan resmi uçağın hemen ardından havalimanına iniş yaptı. Havalimanında ABD'li heyet tarafından karşılanan üç esir, daha sonra işlemlerini halletmek üzere içeri geçtiler.

ABD Başkanı Donald Trump uçağın üsse inmesinden sonra eşi Melania Trump ile birlikte ABile birlikte uçağa gitti. Uçakta üç ABD'li ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, daha sonra uçağın merdivenlerinde birllikte poz verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile esirler arasında samimi anlar oluştu.

ÜÇ ABD'Lİ ESİR

Serbest bırakılan üç ABD'li Tony Kim, Kim Hak-song ve Kim Dongchul casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle Kuzey Kore tarafından tutuklanmıştı.