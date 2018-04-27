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Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde görüştü.

AA | 27.04.2018 - 04:36..
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Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Yapılacak görüşme için Moon'dan önce Panmunjom'a ulaşan Kim iki ülke sınırının Güney tarafına geçti. Buluşmanın ardından kameraların karşısına geçen Kimve Moon kameralara el ele poz verdi.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

GÜNEY KORE TOPRAKLARINA AYAK BASAN İLK LİDER KİM

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi.

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, iki lider gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacak.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

"BARIŞI VE REFAHI EKİYORUZ"

Tarihi zirve için bir araya gelen iki liderin, zirvenin yapılacağı Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlandı. (TSİ: 04:00)

Kim Jong-un Güney Kore'de VİDEO

Görüşmenin ardından taraflar ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

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