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Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen görüşmesi yarın

Kuzey Kore ile Güney Kore yıllar sonra başlattıkları temasın ardından yarın TSİ 04.00’de görüşecek.

İHA | 08.01.2018 - 08:55..
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Güney Kore Birleştirme Bakanlığı iki ülke arasındaki üst düzey görüşmenin yarın TSİ 04.00’de gerçekleşeceğini açıkladı. Geçen hafta Güney Kore’nin 9 Ocak Salı günü için üst düzey görüşme teklifi ile yaklaşık iki yıldır Kuzey Kore’nin yanıt vermediği telefonlara yanıt vermesiyle temaslar yeniden başlamıştı. Panmunjom Ateşkes Hattı’nda yer alan telefon iletişim kanalı 3 Ocak Salı günü yeniden devreye girmişti.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Bakanlık Sözcüsü Baek Tae-hyun, bugün yaptığı açıklamada, Salı günkü toplantının tam oturum ile başlayacağını söyledi. Toplantının saatini, bugün erken saatlerde Kuzey Kore ile birlikte kararlaştırdıklarını belirtti. İki ülke Pammunjeom’un güney tarafında yer alan Barış Evi’nde gerçekleşecek olan görüşmede Kuzey Kore’nin yaklaşan PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılımı ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ele alacak.

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoun-gon, Kuzey Kore’yi de iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu bir devlet kuruluşu olan Anavatan’ın Barışı İçin Yeniden Birleşme Komitesi’nin Başkanı Ri Son-gwon temsil edecek. Güney’den katılacak olan heyetteki kişi sayısı henüz tam olarak bilinmezken, Kuzey heyetindeki diğer üyeler arasında komitenin üst düzey yetkilileri, spor bakanı yardımcısı ve Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi üyesi var.

Görüşme ve sonuçları merakla beklenirken, Güney Kore şimdiden olimpiyatlara katılacak olan sporcuların olimpiyatların yapılacağı bölgeye ne şekilde getireceklerine karar vermiş durumda. Olimpiyatlara katılacak heyet yalnızca sporcular değil, spor yetkilileri ve tezahürat ekibini de kapsıyor. Ancak bölünmüş sınır ve güvenlik kaygıları da göz önüne alındığında kara yolu ile ulaşım sağlanması pek de olası gözükmüyor.

YARIN NETLİK KAZANACAK

Gangwon eyaleti valisi Choi Moon-soon Kuzey’den katılacak heyetin ulaşım ve konaklamasını sağlamak için gemi tedarik etme konusuna ağırlık veriyor. Choi önerisini, Kuzey Kore spor yetkililerine, geçen yıl uluslararası bir gençlik futbol turnuvası vesilesiyle Çin’in Kunming kentinde 19 Aralık’ta yaptı. Choi, Kuzey Kore futbol delegasyonuna liderlik eden bir bakan yardımcısı Moon Yong ile bir araya gelmişti.

Valinin Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte Gangwon eyaletinin dünya üzerinde bölünmüş tek eyalet olduğunu dile getirirken, iki ülkenin tüm dünyaya örnek olacak barışçıl olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için çabaladığını da sözlerine ekledi. Ancak Kuzey’den katılacak olan ekiplerin ulaşımı ve hangi dallarda katılacağına dair bilgiler yarın gerçekleşecek olan üst düzey görüşme sonrasında netliğini kazanmış olacak.

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