taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9657
EURO
4,7020
ALTIN
165,22
PETR
63,1400

Kuzey Kore: Yeni füze tüm ABD topraklarını vurabilecek

Kuzey Kore, başarıyla sonuçlanan son füze denemesinin ardından "ABD'nin her noktasını vurabileceklerini" açıkladı.

DHA | 29.11.2017 - 08:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan açıklamada, yeni füzenin 4 bin 475 kilometre yüksekliğe çıktığı ve 53 dakikalık uçuş sonunda 950 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi.

Kuzey Kore: Yeni füze tüm ABD topraklarını vurabilecek

MATTİS: "K. KORE'NİN EN YÜKSEK İRTİFALI FÜZESİ"

ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Kuzey Kore'nin fırlattığı yeni füzeyi, "şimdiye kadarki en yüksek irtifalı füze" diye tanımladı. ABD'li yetkililere göre, füze 50 dakika havada kaldı ve 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da, "Füze, 1,000 kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştü" denildi.

Kuzey Kore: Yeni füze tüm ABD topraklarını vurabilecek

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın füze denemesi ile ilgili bilgilendirildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Beyaz Saray'da gazetecileri konuşan Trump da, "Bu durumu ele alıp değerlendireceğiz" dedi.

Kuzey Kore: Yeni füze tüm ABD topraklarını vurabilecek

GÜNEY KORE'DEN FÜZE TATBİKATI

Füzenin fırlatılmasının ardından Kuzey Kore askeri yetkililerinden gelen açıklamaya göre, füze yerel saatle sabaha karşı üç sularında fırlatıldı. Güney Kore ordusu tarafından yapılan duyuruda ise Kuzey Kore'ye yanıt olarak bir hassas güdümlü füze tatbikatı gerçekleştirildi.

Kuzey Kore: Yeni füze tüm ABD topraklarını vurabilecek

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin türü henüz açıklanmazken, ülkenin atmosfer dışına çıktıktan sonra tekrar atmosfere girmeye dayanabilecek bir savaş başlığı üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myoung-gyon yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabilecek kıtalararası balistik bir füze üretmeyi başarmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Cho, "Kuzey Kore nükller silah denemelerini tahmin edilenin öteisnde bir hızla gerçekleştiriyor. Kuzey Kore'nin bir yıl içinde nükleer başlıklı kıtalararası bir füzeyi tamamlayabileceği ihtimali gözardı edemeyiz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Kenyatta başkanlık için yemin etti
Kenya’da geçtiğimiz 26 Ekim’de yapılan seçimi kazanan mevcut devlet başkanı Uhuru Kenyatta için yemin töreni düzenlendi.
NATO S-400'leri kabullenmek zorunda
NATO Askeri Komitesi Başkanı Çek General Petr Pavel, "Türkiye'nin S-400 kararını kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.
Kolombiya'da ELN ile FARC muhalifleri çatıştı
ELN ile FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen militanları arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü.
Kuzey Kore krizi Kanada'da ele alınacak
Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ülkesinde düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısında Kuzey Kore krizinin ele alınacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

315
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

111
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

52
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

21
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

13
Mahmut Övür Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini hatırlattı

Mahmut Övür Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini hatırlattı

40
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM