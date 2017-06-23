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Kuzey Kore 'yeni motor füzesi' denedi

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşma kapasitesinde bir balistik füze için yeni bir roket motoru denediğini açıkladı.

23.06.2017 - 11:27
  1. Haberler
  2. Dünya

Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.

Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

Kuzey Kore 'yeni motor füzesi' denedi

AMERİKA'YI VURABİLİR

Bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip.

Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

"DİPLOMATİK BASKI GEREKİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü, 'Çin'in bölgedeki yeni gerilimleri önlemek istiyorsa Pyongyang'a daha fazla diplomatik baskı uygulaması gerektiğini' söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini söylemekle birlikte daha önce yaptığı bir açıklamada, 'çok büyük bir çatışmanın mümkün olduğunu da' belirtmişti.

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