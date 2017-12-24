taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Kuzey Kore: Yeni yaptırımlar savaş nedeni

Kuzey Kore, New York’ta geçtiğimiz günlerde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin oy birliğiyle onayladığı yaptırımları ‘savaş nedeni’ olarak nitelendirdi.

DHA | 24.12.2017 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uygulayacağı yeni yaptırımları çok sert bir dille eleştirdi.

"ABD BÖLGEDEKİ BARIŞ VE İSTİKRARI YOK EDİYOR"

Kuzey Kore Hükümeti, “ABD, nükleer güce kavuşmamızdan dolayı dehşete düşüyor. Ülkemize en sert baskı ve yaptırımları uygulamak için giderek çılgınlaşıyor. Cumhuriyetimizin egemenliğini ihlal ederek ve savaşın Kore yarımadasının ve geniş bir bölgenin barış ve istikrarını yok eden bir eyleme kalkışıyor” dedi.

Kuzey Kore’nin caydırıcılık gücünün artmasının ABD yönetimini sinirlendirdiği belirtilen açıklamada, “ABD’nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını kökünden ortadan kaldırmak için dengeyi kuracağız ve ülkemizi savunmaya yönelik nükleer caydırıcılığımızı daha da güçlendireceğiz” denildi.

KUZEY KORE TEHDİT DE SAVURDU

Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararların reddedildiği belirtilen açıklamada, “ABD ve takipçilerinin uydurduğu bu yaptırım kararlarının Kore yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarı ettiği, Kuzey Kore’nin egemenliğine ciddi bir ihlal niteliği taşıdığı” belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “yaptırımlara oy verenlerin Pyongyang’ın gazabıyla karşı karşıya kalacağı” tehdidi de savruldu ve “Bu yaptırım kararının lehine elini kaldıran ülkeler, kararın neden olacağı tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak. Bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz” görüşüne yer verildi.

ABD tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Kore’ye yapılan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90 oranında düşürülmesini öngörüyor.

Kuzey Kore’nin 28 Kasım’da yaptığı ve ABD’ye göre şimdiye dek en yüksek düzeyine ulaştığı balistik füze denemesine tepki olarak gelen yeni yaptırımlar kapsamında, yurtdışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının, 24 ay içinde ülkelerine dönmeleri isteniyor. Böylelikle, Kuzey Kore’ye giden yaşamsal önemde döviz girdisinin durdurulması öngörülüyor. Yaptırımlar kapsamında, Kuzey Kore’nin ürettiği elektrikli alet ve makinelerin ihracatı da yasaklanıyor.

İlginizi Çekebilir
Filipinler’de yangın faciası: 37 ölü
Filipinler’in Davao kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de bilanço artıyor: 200 ölü
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 200'e ulaştığı bildirildi.
Kraliçe Elizabeth'in gelinini üzen broş
Kraliçe Elizabeth'in Noel yemeğine katılan Kent Prensesi Michael’in davette taktığı broş, 'ırkçı' olarak nitelendirildi.
Trump’ın mülteci programını askıya almasına yargı engeli
ABD Başkanı Trump’ın 24 Ekim’de 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararı kısmen askıya alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2 yeni KHK yayınlandı

2 yeni KHK yayınlandı

63
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

76
KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

KHK ile taşeron işçilerin yeni dönemi başladı

82
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

157
4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

4/C'liler 4/B statüsüne geçirildi

57
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

65
Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

Mesut Yılmaz taziyede konuştu: İsyan etmeyeceğiz

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM