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Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni için binlerce asker ve sivil bir araya geldi.

13.04.2017 - 11:46
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  2. Dünya

Dünya dünden beri tedirginlikle Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi takip ederken Kuzey Kore'den ilginç fotoğraflar geldi.

BİNLERCE KORELİ TOPLANDI

Reuters ve AP'nin geçtiği fotoğraflarda binlerce Kuzey Koreli bir düzen içerisinde toplu açılış törenine gidiyor. Toplu açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un da generalleri ile birlikte katıldı.

Törende halkın yanısıra binlerce Kuzey Kore askeri de hazır bulundu.

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

CUMARTESİ GÜNÜ TÖREN YAPILACAK

Kuzey Kore ayrıca Cumartesi günü Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-Sung'un 105'inci doğumgününü büyük bir törenle kutlayacak.

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni GALERİ

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni: Milyonlar toplandı

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