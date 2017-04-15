taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

ABD-Kuzey Kore gerilimi yaşanırken, başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni ve kutlamalar yapılıyor.

15.04.2017 - 07:01
  1. Haberler
  2. Dünya
Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

15 Nisan Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum günü. Bu doğrultuda askeri törenler yapılıyor. Törene 200 civarı yabancı gazeteci törenler için ülkeye davet edildi.

Burada ilk kez denizaltı fırlatılmış balistik füzeleri kamuoyuna sergiledi.

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

ABD-KUZEY KORE GERGİNLİĞİ

Törenler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i Kuzey Kore'ye müdahale etmesi konusunda uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde savaş gemilerini Kore yarımadasına gönderen ABD ile Kuzey Kore arasında savaşın eşiğine gelindiği söyleniyor.

Çin ise konuyla ilgili olarak, "Eğer bir savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz." dedi.

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

'EBEDİ BAŞKAN'A SAYGI

Kim hanedanın da doğum günü olarak görülen 'Güneş Günü' ülkede daha önce de büyük askeri geçit törenlerine ve silah denemelerine sahne olmuştu. Japon işgalinde gerilla olarak savaşan Kim Il Sung, 2. Dünya Savaşı sonrası ülke ikiye bölündüğünde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Kuzey'in başına geçti. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ülkede resmi olarak 'ebedi başkan' olarak görülüyor. Başkent Pyongyang'daki Kore Devrim Müzesi önünde duran heykeline bir mabet gibi saygı gösteriliyor.

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

103
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

37
FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

FETÖ medya yapılanması davasında 12 kişi 2. kez tutuklandı

23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

27
ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

19
Adana'da referandum pankartlarına saldırı

Adana'da referandum pankartlarına saldırı

26
Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM