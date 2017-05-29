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Kuzey Kore'de füze denemeleri sürüyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'yi endişelendirecek bir adım daha attı.

29.05.2017 - 09:27
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı.

Kuzey Kore'de füze denemeleri sürüyor

JAPONYA'YA YAKIN DENİZE DÜŞTÜ

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.

Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor.

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