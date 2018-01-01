Kuzey Kore'de füzeli yılbaşı kutlaması

2017'nin en çok konuşulan ülkelerinden olan Kuzey Kore'de de yeni yıl coşkusu vardı. Pyongyang yönetiminin yeni yıl kutlaması bile geride bırakılan 2017 yılının özeti gibi oldu.

FÜZELİ KUTLAMA

Kuzey Kore geçtiğimiz yıla balistik füzeleri ve hidrojen başlıkları ile damgasını vurmuştu. Pyongyang'ın 2018 kutlaması da yine füzeli oldu.

Başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen kutlamalarda tıpkı diğer ülkeler gibi havai fişek gösterileri gerçekleştirilken diğer ülkelerden farklı bir kutlama da organizasyonda vardı. Taedong Nehrinin kenarına kurulan kutlama alanında bulunan buzdan füze heykeli büyük ilgi gördü.





HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Pyongyang Buz Heykeli Festivali kapsamında alana getirilen buzdan heykeller içerisinde en çok dikkat çekeni, balistik füze heykeli oldu.

Kuzey Koreliler buzdan balistik füze heykeline büyük ilgi gösterdiler. Hatıra fotoğrafı çektirmek için önünde uzun kuyruklar oluşturan halk bir kare fotoğraf için adeta birbirleri ile yarıştı.

Kuzey Kore'den kameralara yansıyan bu kare, "Kim'in yeni yıl kutlaması da anca bu kadar olur" dedirtti.

Kuzey Kore'de yılbaşı kutlaması VİDEO







