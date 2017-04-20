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Kuzey Kore'de günlük yaşam
Reuters, Kuzey Kore'deki 1 günlük yaşamı gösteren 1 dakikalık video paylaştı.
20.04.2017 - 17:03
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