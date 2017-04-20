Kuzey Kore'de günlük yaşam

Yol arkadaşlarından uzaklaşarak AK Parti siyasetine mesafe koyan Abdullah Gül'ün oğlu da hayır oyu verdi.

Nesin YSK kararını eleştirenlere "Geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası" diye yazdı.

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Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşünde ‘Üzerime örtün’ diye vasiyet ettiği çamurlu kaftanı 17 Nisan’da Erdoğan tarafından açıldı.