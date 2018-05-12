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Kuzey Kore'de nükleer dönem sona eriyor

Kuzey Kore, nükleer deneme alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 16:51..
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Kuzey Kore dünya ile barışa gidiyor. Önce Güney Kore ile barışan Pyongyang yönetimi, peşinden ABD ile dirsek temaslarına başlamıştı. İki ülke ile barışa giden yolun tek şartı nükleersizleştirme olurken, Kuzey Kore kendileri için radikal olan bu adımı atmaya hazırlanıyor.

Kuzey Kore'de nükleer dönem sona eriyor

TESİSLER KAPATILIYOR

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile tarihi bir randevuya imza atmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında merakla beklenen görüşmenin de 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanırken görüşmeden önce Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini kapatacağı açıklandı.

Kuzey Kore, nükleer test alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını ilan etti.

POMPEO İLE DİYALOG

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pyongyang ziyaretinden boş dönmedi ve çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün serbest bıraktığı üç Amerikalı tutukluyu beraberinde ülkelerine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da onları karşılamaya gitti.

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