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Kuzey Kore'de ordunun kuruluş kutlandı

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünde gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlendi.

25.04.2017 - 12:23
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Kuzey Kore'de ordunun kuruluş kutlandı

Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünü, ülkenin doğu kıyısında Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı bir tatbikatla kutladı.

NORMAL BİR DURUM

Güney Kore Savunma Bakanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada olağanüstü bir durum olmadığını bildirildi.

Bu arada ABD donanmasına ait füze yüklü USS Michigan adlı denizaltının Güney Kore'ye ulaştığı kaydedildi.

USS Michigan'ın yakın zamanda bölgeye gelmesi beklenen USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna dahil olacağı vurgulandı.

Kuzey Kore Nükleer Programı Özel Temsilcisi Joseph Yun, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Kim Hong-kyun ve Japonya Dışişleri Bakanlığının Asya ve Okyanusya Bürosu Genel Direktörü Kenji Kanasugi'nin de Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldiği belirtildi.

DENİZ TATBİKATI

Japonya ve ABD dün Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı birtakım askeri tedbirler almanın yanı sıra USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunu da Kore açıklarına göndereceğini duyurmuştu. Trump yönetimi, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu tekrar tekrar vurguluyor.

"ABD'Yİ YOK EDECEĞİM"

Kim Jong-un yönetimi ise dün ABD'nin Kore yarımadasında savaş başlatması durumunda Kuzey Kore'nin "ABD'yi yok edeceğini" duyurmuştu.

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