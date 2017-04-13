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Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

13.04.2017 - 02:54
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Rus Pravda gazetesinin Kuzey Kore medyasına dayandırdığı haberde Kuzey Kore ordusunun savaş pozisyonu aldığı ve ülkede sirenler çaldığı belirtiliyor. Güney Koreli kaynaklar sınırın öbür tarafında halkın sığınaklara yönlendirildiğini ifade ediyor.

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE UYARI

Öte yandan Kuzey Kore sorununu masaya yatıran Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'a tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Bu görüşmeden saatler önce Çin medyası, Pyongyang yönetimini bugünlerde bir hata yapmaması için uyardı. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı.

Editöryal yazıda Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurması istendi. Gazeteye göre Suriye'ye füzelerle saldıran Trump'ın benzer bir adım atmayacağının garantisi yok.

TRUMP: DENİZALTILAR DA VAR, ATILACAK ADIMLARI AÇIK ETMEYECEĞİM

Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

''KUZEY KORE BELASINI ARIYOR''

ABD Başkanı, dün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

KUZEY KORE: ABD'Yİ YERYÜZÜNDEN SİLERİZ'

Çin'in uyarılarına rağmen Pyongyang yönetimi de ABD'yi tehdit etmeye devam ediyor. ABD'ye nükleer cevap verebileceğini ilan eden Kuzey Kore'den, "Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması gelmişti.

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