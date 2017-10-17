Kuzey Kore'de Trump karşıtı propaganda afişleri

Kuzey Kore ile ABD arasındaki sular durulmuyor. Nükleer denemelerden dolayı ABD ile savaşma çizgisine kadar gelen Kuzey Kore tehditvari ifadelerinden vazgeçmiyor. Kuzey kore bu sefer de ABD karşıtı çok sert ifadelerin yer aldığı propaganda afişleri hazırlattı.

"KUDUZ KÖPEK TRUMP"

Kuzey Kore-Kuzey Kore'den Güney Kore'ye balonlarla yollanan propaganda afişlerinden birinde ABD Başkanı Donald Trump'ın karikatürünün altında "Savaşsız, huzurlu bir dünya ve insanlığın geleceği için kuduz köpek Trump'ı öldürün" yazıyor.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye balonlarla yollanan bu propaganda afişinde ise bir Kuzey Kore askeri ABD Başkanı Donald Trump'ın başını eziyor. Altta ise "Yaşlı deli Trump'a ölüm" yazıyor.

"BIRAKIRSAK SAVAŞ ÇIKACAK"

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye balonlarla yollanan bu propaganda afişinde de ABD Başkanı Donald Trump BM kürsüsünde ağzında nükleer füze tutarken resmedilmiş. Yanında ise "25 milyon Kuzey Koreliyi öldüreceğiz" ve "Kuzey Kore'yi tamamen yok edeceğiz" yazıyor. Karşısındakiler ise "O delirmiş" ve "Bırakırsak savaş çıkacak" diyor.

BEYAZ SARAY'A FÜZELİ CEVAP

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye balonlarla yollanan ve en çarpıcı olan bu propaganda afişinde de Beyz Saray ve Kongre binasının füzelerle yıkılması resmedildi. Yıkım sahnesinin üstüne ise "Yanıtımız bu" yazılırken, Beyaz Saray'a saldırılabileceği ima edildi.

ABD yönetimi sert mesajlar içeren afişlere henüz bir cevap vermedi.