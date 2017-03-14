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Kuzey Kore'den ABD'ye: Acımasız saldırılar düzenleriz

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği tatbikatla ilgili bir uyarı yayınladı.

14.03.2017 - 16:26
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Kuzey Kore yönetimi, ülkenin egemenlik hakkının ABD ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatta zarar görmesi durumunda "acımasız" saldırılar düzenleyeceğini bildirdi.

GÜNEY KORE'NİN TATBİKATLARINDAN RAHATSIZLAR

Pyongyang yönetimi resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla yayımladığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikattan Kuzey Kore'nin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

"ABD'YE ACIMASIZ SALDIRILAR DÜZENLERİZ"

ABD'nin Kore yarımadası açıklarına savaş gemileri göndermesini "pervasız tertip" olarak niteleyen Kuzey Kore yönetimi açıklamada, "Kuzey Kore'nin egemenliği ve onuruna biraz da olsa zarar verirlerse Kuzey Kore ordusu karadan, havadan, denizden ve deniz altından acımasız saldırılar düzenleyecek." ifadesine yer verdi.

1 MART'TA BAŞLADI

ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi liderliğindeki gemiler Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgede bulunuyor. ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı 1 Mart'ta başlamıştı.

Bu yılki tatbikat, Kuzey Kore'nin geçen ayki füze denemesi ve Seul'ün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın 13 Şubat'ta Malezya'da öldürülmesi olayının arkasında Pyongyang yönetiminin olduğuna dair iddiaları yüzünden iki ülke arasında gerginliğin yükseldiği bir döneme rastladı.

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