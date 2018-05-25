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Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Görüşmelere açığız

Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ın Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi iptal kararına ölçülü tepki vererek nükleer silah programı konusundaki gerilimi çözmek için bir 'Trump formülü' bulunmasını istedi.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 12:32..
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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söyledi.

Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Görüşmelere açığız


"TRUMP'I TAKDİR ETTİK"

Kim yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik" dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin Washington'la sorunları çözmeye hâlâ açık olduğunu belirterek, "Trump'ın zirveyi iptal etmeye ilişkin ani ve tek taraflı açıklaması bizim için beklenmedik bir şey ve bundan sadece üzüntü duyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Görüşmelere açığız

TRUMP FORMÜLÜ

Ayrıca Kim "Hatta 'Trump formülü' olarak adlandırılan şeyin her iki tarafını da endişelerini gidermeye yardımcı olacağına ve tarafımızın ihtiyaçlarına uyacağına ve konuyu çözüme kavuşturmak için önemli bir etkisinin olacağına umuyorduk" diye konuştu.

Kuzey Kore, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından, nükleer cephaneliğinden derhal vazgeçmemesi halinde Libya'nın kaderini paylaşabileceği yönündeki ifadelerini sert bir şekilde eleştirmişti.

BÖLGEDEN TEPKİLER

Bu arada Japonya, Japonya, Trump'ın kararını anlayışla karşıladığını açıkladı. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono Trump "Herhangi bir İlerleme sağlamayacaksa böyle bir zirve düzenlemek anlamsız" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise ABD ve Kuzey Kore’nin olası bir görüşmeye açık kapı bıraktığının altını çizdi. Kore Yarımadası’ndaki gelinen noktaya kolay ulaşılmadığını vurgulayan Lu, taraflara itidalli davranma ve iyi niyet gösterme çağrısı yaptı.

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