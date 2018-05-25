Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Görüşmelere açığız

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söyledi.





"TRUMP'I TAKDİR ETTİK"

Kim yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın diğer ABD başkanlarının cesaret edemediği cesur bir karar almasını ve bu kadar önemli bir olay için çaba sarf etmesini son derece takdir ettik" dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin Washington'la sorunları çözmeye hâlâ açık olduğunu belirterek, "Trump'ın zirveyi iptal etmeye ilişkin ani ve tek taraflı açıklaması bizim için beklenmedik bir şey ve bundan sadece üzüntü duyabiliriz" ifadelerini kullandı.

TRUMP FORMÜLÜ

Ayrıca Kim "Hatta 'Trump formülü' olarak adlandırılan şeyin her iki tarafını da endişelerini gidermeye yardımcı olacağına ve tarafımızın ihtiyaçlarına uyacağına ve konuyu çözüme kavuşturmak için önemli bir etkisinin olacağına umuyorduk" diye konuştu.

Kuzey Kore, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından, nükleer cephaneliğinden derhal vazgeçmemesi halinde Libya'nın kaderini paylaşabileceği yönündeki ifadelerini sert bir şekilde eleştirmişti.

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