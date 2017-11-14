taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8715
EURO
4,5194
ALTIN
159,06
PETR
63,0800

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer savaş uyarısı

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile düzenlediği tatbikatların savaş riskini artırdığını söyledi.

14.11.2017 - 00:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer savaş uyarısı

Ja Song Nam, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta ABD'nin son olarak üç uçak gemisiyle katıldığı ortak tatbikatların Kore Yarımadası'nda gerginliği artırarak, adada "şimdiye kadarki en kötü duruma" neden olduğunu belirtti.

"NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ ARTIYOR"

ABD'nin soğuk savaş dönemindeki nükleer yetenekli B-52 stratejik bombardıman uçaklarını yeniden harekete geçirdiğini ifade eden Ja, ABD'nin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile düzenlediği ortak tatbikatların nükleer savaş tehdidini artırdığı uyarısında bulundu.

"SEÇTİĞİMİZ YOLUN DOĞRULUĞUNU KANITLIYOR"

Ja, ABD'nin ara vermeden yıl boyunca düzenlediği nükleer savaş tatbikatları ve şantajlarının Kuzey Kore'nin "seçtiği yolun doğru olduğunu gösterdiğini ve sonuna kadar bu yolda devam edeceklerini" kaydetti.

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer savaş uyarısı

İlginizi Çekebilir
ABD'de Cumhuriyetçi adaya cinsel istismar baskısı
Senato için yarışan ve adı "cinsel istismar" iddialarıyla anılan Cumhuriyetçi aday Roy Moore'un adaylıktan çekilmesi isteniyor.
İsrail: Suriye'de operasyonlarımız sürecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de askeri operasyonlara devam edeceklerini ABD ve Rusya'ya bildirdiklerini söyledi.
PYD Suriye'de bir petrol sahasını daha işgal etti
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i ele geçirdi.
Amerikan donanması Pasifik'te savaş düzenine geçti
Kuzey Kore ile aralarındaki gerginliğin dünyayı neredeyse bir savaşın eşiğine getirdiği ABD'nin Pasifik'teki devriyesi sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

11
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM