Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer savaş uyarısı

Ja Song Nam, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta ABD'nin son olarak üç uçak gemisiyle katıldığı ortak tatbikatların Kore Yarımadası'nda gerginliği artırarak, adada "şimdiye kadarki en kötü duruma" neden olduğunu belirtti.

"NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ ARTIYOR"

ABD'nin soğuk savaş dönemindeki nükleer yetenekli B-52 stratejik bombardıman uçaklarını yeniden harekete geçirdiğini ifade eden Ja, ABD'nin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile düzenlediği ortak tatbikatların nükleer savaş tehdidini artırdığı uyarısında bulundu.

"SEÇTİĞİMİZ YOLUN DOĞRULUĞUNU KANITLIYOR"

Ja, ABD'nin ara vermeden yıl boyunca düzenlediği nükleer savaş tatbikatları ve şantajlarının Kuzey Kore'nin "seçtiği yolun doğru olduğunu gösterdiğini ve sonuna kadar bu yolda devam edeceklerini" kaydetti.