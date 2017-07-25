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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'de rejim değişikliğine teşebbüs etmesi halinde nükleer saldırı yapacaklarını açıkladı.

25.07.2017 - 17:52
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Pyongyang yönetimi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'nun geçen hafta uluslararası bir forumda dile getirdiği "güvenlik tehdidi yaratan bir nükleer kapasite geliştirmesi halinde Kuzey Kore'de rejim değişikliğinin gündeme gelebileceğini ima eden sözlerine" sert tepki gösterdi.

ABD'NİN YÜREĞİNE BOMBA İNDİRİRİZ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, KCNA aracılığıyla yayınladığı açıklamada, "Eğer ABD, Kuzey Kore liderliğini devirmek üzere en ufak bir teşebbüste bulunursa giderek bilenen ve büyüyen nükleer gücümüz Amerika'nın yüreğine yumruk gibi iner." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit

SÖZLER ÇİZGİYİ AŞTI

Açıklamada, "Pompeo sözleriyle çizgiyi aşmış, Trump yönetiminin nihai hedefinin Kuzey Kore'de rejim değişikliği olduğunu ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

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