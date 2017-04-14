Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi vururuz

Genelkurmay sözcüsü, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'deki üsleriyle Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın konutunu vurma tehdidinde bulundu.

"UÇAK GEMİSİNİ İMHA EDERİZ"

Kuzey Kore sözcüsü ayrıca, herhangi bir saldırganlık eylemi gerçekleştirmesi halinde ABD'nin Kore yarımadasına gönderdiği Carl Vinson uçak gemisini de hedef alacaklarını söyledi. Sözcü, "Uçak gemisi de dahil olmak üzere, büyük hedefler ne kadar yaklaşırsa, imha edici vuruşumuz da o kadar etkili olur" dedi.

ABD'li yetkililer, gün içerisinde yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin 6. kez nükleer deneme yapmaya hazırlandığını hissettikleri takdirde Pyongyang'a karşı konvansyonel silah kullanmaya hazır olduklarını ifade etmişti.