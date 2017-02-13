Kuzey Kore'den balistik füze açıklaması

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, füzeyi "yerden yere atılan orta ila uzun menzil arası füze" şeklinde tanımladı.

"AMAÇLARI TRUMP'I TEST ETMEK"

BBC Türkçe'nin haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığı denemeyi "ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtını test etmek için bir provokasyon olarak" nitelendirdi. ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis bu ay içinde Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda buna "etkili ve çok sert" yanıt verileceğini söylemişti.

"KİM JONG-UN'UN DENETİMİNDE"

KCNA, yeni geliştirilen Pukguksong-2 füzesinin nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede olduğunu ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denetiminde yapıldığını yazdı.

500 KM HAVADA KALDI

ABD ve Güney Kore, füzenin Japon Denizi istikametinde 500 kilometre havada kaldığını duyurdu. Deneme, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, ABD ziyareti devam ederken gerçekleşti.

TRUMP: ABD JAPONYA'NIN YANINDADIR

Japon yetkiler, füzenin ülke sularına ulaşmadığını bildirirken, Başbakan Abe denemeyi, "kesinlikle kabul edilemez" olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Amerika, müttefiki Japonya'nın yüzde 100 yanındadır" açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler kararları Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını yasaklıyor. Buna rağmen Kuzey Kore, son yıllarda bölgede endişeye neden olan bir dizi nükleer deneme gerçekleştirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin devam eden provokasyonları Kim Jong-un rejiminin mantıksız doğasının ve nükleer ile füze saplantısının bir göstergesi" ifadesini kullandı.

NATO'DAN KINAMA

Kuzey Kore'ye bir kınama da NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kuzey Kore'ye, "gerilimi daha fazla artırmama ve uluslararası toplumla anlamlı bir diyalog vasıtasıyla yeniden ilişkiye geçme" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği de Kuzey Kore'nin "uluslararası yükümlülüklerini tekrar eden bir şekilde gözardı etmesi provokatif ve kabul edilemez" açıklamasını yaptı.