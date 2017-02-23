taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.138
USD
3,5675
EURO
3,7749
ALTIN
143,35
PETR
56,4400

Kuzey Kore'den Çin'e ABD tepkisi

Kuzey Kore’den, uluslararası dünyada tek müttefiki olarak kabul edilen Çin’e, Amerika tepkisi geldi.

23.02.2017 - 22:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore’nin uluslararası dünyada büyük tepki çeken balistik füze denemelerine tepki olarak 2017 yılı için ülkeden yapılan kömür ithalatına yasak getirmişti.

Kuzey Kore’den yapılan açıklamada Çin ismi anılmasa da, “çoğunlukla dost olan komşu ülke” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'den Çin'e ABD tepkisi

"ABD'NİN DÜMEN SUYUNDA GİDİYOR"

Devlet ajansından paylaşılan metinde, “Bu ülke, kendini büyük bir güç olarak gösteriyor fakat ABD’nin dümen suyunda gidiyor” sözlerine yer verildi.
Açıklamada kömür ithalatı yasağına değinilerek, Çin’in asıl amacının Kuzey Kore’deki “sosyal sistemi” yok etmeye çalışan düşmanlara destek vermek olduğunu belirtildi.

Çin ile gerçekleştirilen kömür ticareti, Kuzey Kore için asli kazanç kaynağı olarak görülüyor.

Kuzey Kore'den Çin'e ABD tepkisi

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE NÜKLEER ELEŞTİRİSİ

Çin birçok konuda Kuzey Kore’yi desteklese de, Kuzey Kore’nin nükleer programını eleştiriyor ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını destekleriyor. Bu sert tepkinin altında, Donald Trump’ın Çin ve Kuzey Kore ilişkilerine dair yaptığı yorumların olduğu düşünülüyor.

Kuzey Kore'den Çin'e ABD tepkisi

Trump, Çin’in Kuzey Kore üstünde total bir kontrolü olduğunu söylemiş ve eğer Çin bu konuda adım atmazsa, ülkeyle yapılacak ticaretin zorlaştırılması gerektiğini ifade etmişti. Kuzey Kore’nin onaylanmış olmasa da askeri nükleer güce sahip olduğu düşünülüyor.

Bu durum bölgede bulunan Güney Kore, Japonya ve müttefikleri ABD için oldukça tehlikeli ve yaptırıma açık olarak değerlendiriliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

357
El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

222
Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

622
Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE

16
FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

81
Cinsiyet değiştirip PKK'ya katılan kıza hapis cezası

Cinsiyet değiştirip PKK'ya katılan kıza hapis cezası

126
Erzincan'ın kadınlardan oluşan acil ekibi

Erzincan'ın kadınlardan oluşan acil ekibi

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM