Kuzey Kore'den Çin'e ABD tepkisi

Çin geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore’nin uluslararası dünyada büyük tepki çeken balistik füze denemelerine tepki olarak 2017 yılı için ülkeden yapılan kömür ithalatına yasak getirmişti.

Kuzey Kore’den yapılan açıklamada Çin ismi anılmasa da, “çoğunlukla dost olan komşu ülke” ifadelerine yer verildi.

"ABD'NİN DÜMEN SUYUNDA GİDİYOR"

Devlet ajansından paylaşılan metinde, “Bu ülke, kendini büyük bir güç olarak gösteriyor fakat ABD’nin dümen suyunda gidiyor” sözlerine yer verildi.

Açıklamada kömür ithalatı yasağına değinilerek, Çin’in asıl amacının Kuzey Kore’deki “sosyal sistemi” yok etmeye çalışan düşmanlara destek vermek olduğunu belirtildi.

Çin ile gerçekleştirilen kömür ticareti, Kuzey Kore için asli kazanç kaynağı olarak görülüyor.

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE NÜKLEER ELEŞTİRİSİ

Çin birçok konuda Kuzey Kore’yi desteklese de, Kuzey Kore’nin nükleer programını eleştiriyor ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını destekleriyor. Bu sert tepkinin altında, Donald Trump’ın Çin ve Kuzey Kore ilişkilerine dair yaptığı yorumların olduğu düşünülüyor.

Trump, Çin’in Kuzey Kore üstünde total bir kontrolü olduğunu söylemiş ve eğer Çin bu konuda adım atmazsa, ülkeyle yapılacak ticaretin zorlaştırılması gerektiğini ifade etmişti. Kuzey Kore’nin onaylanmış olmasa da askeri nükleer güce sahip olduğu düşünülüyor.

Bu durum bölgede bulunan Güney Kore, Japonya ve müttefikleri ABD için oldukça tehlikeli ve yaptırıma açık olarak değerlendiriliyor.