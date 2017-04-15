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Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore, askeri geçit töreni ve kutlamalarla adeta gövde gösterisi yaptı.

15.04.2017 - 10:42
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Kuzey Kore'den dev tören

15 Nisan Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un doğum günü. Bu doğrultuda askeri törenler yapılıyor.

Kuzey Kore'den dev tören

FÜZELER SERGİLENDİ

Törene 200 civarı yabancı gazeteci törenler için ülkeye davet edildi. Burada ilk kez denizaltı fırlatılmış balistik füzeleri kamuoyuna sergiledi.

Kuzey Kore'den dev tören

'GÜNEŞ GÜNÜ' KUTLANIYOR

Kim hanedanın da doğum günü olarak görülen 'Güneş Günü' ülkede daha önce de büyük askeri geçit törenlerine ve silah denemelerine sahne olmuştu.

Kuzey Kore'den dev tören

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN DESTEĞİ

Japon işgalinde gerilla olarak savaşan Kim Il Sung, 2. Dünya Savaşı sonrası ülke ikiye bölündüğünde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Kuzey'in başına geçti.

Kuzey Kore'den dev tören

HEYKELE MABET GİBİ SAYGI GÖSTERİLİYOR

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ülkede resmi olarak 'ebedi başkan' olarak görülüyor. Başkent Pyongyang'daki Kore Devrim Müzesi önünde duran heykeline bir mabet gibi saygı gösteriliyor.

Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore'den dev tören

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