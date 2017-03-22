Kuzey Kore'den füze denemesi

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "füzenin fırlatıldıktan sonra saniyeler içinde patladığı" belirtildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin liman kenti Wonsan'dan gerçekleştirdiği füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Yetkililer, füzenin türünün araştırıldığını kaydetti.
"DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞ"
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) hafta sonu yer alan haberde, Pyongyang yönetiminin "devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiği duyurulmuştu.
Yüksek itiş gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesinin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Sohae fırlatma tesisinde yapıldığı belirtilmişti. Yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fırlatma programlarında kullanılacağı kaydedilmişti.
Kuzey Kore, 6 Mart'ta ülkenin kuzeybatısından 4 balistik füze fırlatmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'nin füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.