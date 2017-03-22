1 Lüks minibüste kaçak içki ve sigara ele geçirildi Kaçak içki ve sigaraları piyasaya sürmek üzere lüks minibüsle Bolu'ya getiren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

2 ByLock kullanan 12 FETÖ'cü öğretmen gözaltında Aksaray merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı belirlenen 12 öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi.

3 Urfalı robot tespih çekip mırra servis ediyor Şanlıurfa'da lise öğrencisi Mazlum Sürmeli, TÜBİTAK Bilim Fuarları Projesi kapsamında tamamı atık malzemelerden yapılan bir robot geliştirdi

4 FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi FETÖ'cü subayların 15 Temmuz'dan sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularına onay verildi.

5 Kuzey Kore'den füze denemesi Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi yaptığı, ABD ve Güney Kore tarafından da doğrulandı.

6 Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek Terör örgütleriyle herhangi bir ilişkisi olduğu belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.