taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.607
USD
3,6289
EURO
3,9242
ALTIN
145,59
PETR
50,6000

Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi yaptığı, ABD ve Güney Kore tarafından da doğrulandı.

22.03.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "füzenin fırlatıldıktan sonra saniyeler içinde patladığı" belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin liman kenti Wonsan'dan gerçekleştirdiği füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Yetkililer, füzenin türünün araştırıldığını kaydetti.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞ"

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) hafta sonu yer alan haberde, Pyongyang yönetiminin "devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiği duyurulmuştu.

Yüksek itiş gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesinin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Sohae fırlatma tesisinde yapıldığı belirtilmişti. Yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fırlatma programlarında kullanılacağı kaydedilmişti.

Kuzey Kore, 6 Mart'ta ülkenin kuzeybatısından 4 balistik füze fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'nin füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

20
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

97
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

38
Adana'da tuvalette ceset bulundu

Adana'da tuvalette ceset bulundu

14
Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanı'yla FETÖ ve PYD'yi konuştu

Çavuşoğlu ABD Adalet Bakanı'yla FETÖ ve PYD'yi konuştu

37
Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

3
3 boyutlu haber sunumu

3 boyutlu haber sunumu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM