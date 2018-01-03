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Kuzey Kore’den ılımlı sınır adımı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu adımlar meyvelerini vermeye başladı. TSİ 09.30’da Güney Kore ile sınırdaki ateşkes hattındaki iletişim hattını açacaklarını bildirdi.

İHA | 03.01.2018 - 09:12..
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Güney Kore, özellikle son aylarda Kuzey Kore ile Güney Kore arasından yaşanan gerginlikler yüzünden Kuzey ile diyalog kurma çabalarını arttırmakta.

ATEŞKES HATTI AÇILIYOR

Güney Kore Birleşmiş Milletler Bakanlığı, bir gün önceki başarısız bir girişimin ardından yerel saatle Çarşamba sabahı temasa geçmeye çalıştıkları Kuzey Kore’den bir yanıt alamadıklarını açıklamışlardı. Ancak TSİ 07.00’de Kuzey’den yanıt geldi. Kuzey Kore TSİ 09.30’da, sınırları arasındaki ateşkes hattındaki iletişim hattını açacaklarını belirtti.

Kuzey Kore’den ılımlı sınır adımı

DİYALOG İLİŞKİLERİ YEBNİDEN DEVREDE

Güney Koreli bir bakanlık yetkilisi, Güney’in TSİ 03.00’te Panmunjom ateşkes hattından Kuzey’i aradıklarını ancak çağrılarına yanıt verilmediğini belirtmişti. Kuzey ayrıca, Güney Kore Birleşmiş Milletler Bakanı Cho Myoung-gyon’un iki ülkenin üst düzey görüşme yapması önerisinde bulunduktan kısa süre sonra, dün TSİ 10.00’da Seul’den yapılan aramaya da yanıt vermediğini söyledi.

Cho öneriyi dün yerel saatle öğleden sonra yaparken, Güney’in Panmunjom telefon hattı vasıtasıyla Güney-Kuzey diyaloğunun ayrıntılarını tartışmayı umduğunu söyledi.

Kuzey Kore’den ılımlı sınır adımı

KUZEY İLE GÜNEY KORE ARASIDNAKİ ATEŞKES HATTI

Ateşkes hattındaki telefon iletişim kanalı, Gaeseong Endüstri Bölgesi’nin 2016 Şubat’ında kapatılmasından beri kullanılmadı. Gaeseong Endüstri Bölgesi; Güney ile Kuzey arasındaki sınırda yer alan Gaesong şehrinde yer almakta. Tesis Güney Kore firmalarının Kuzey Kore’nin işgücünü kullanarak üretim yapmalarına imkan veren sanayi bölgesiydi. Bölge, Kuzey ve Güney Korelilerin fiziki temasta bulunduğu tek yer olması açısından önem taşımaktaydı.

Kuzey Kore’den ılımlı sınır adımı

O zamandan bu yana, Güney Kore Birlik Bakanlığı, her gün sabah yerel saatle 09.00’da ve 16.00’da kırmızı hat aracılığıyla Kuzey’e çağrı yapmaktaydı. Görüşmenin sonrasında ne olacağı Güney Kore’de merakla bekleniyor. Kuzey Kore’nin güneyde yapılacak kış olimpiyatlarına sporcularını gönderip göndermeyeceği merak ediliyor.

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