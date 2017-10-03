Kuzey Kore'den Japonya'ya tehdit

Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını tamamen ve geri dönülemez bir şekilde terk etmesini sağlaması amacıyla Pyongyang'a yönelik başlatılan baskılardan sonra Kuzey Kore, Japonya'yı tehdit etti.

"FİTİL ATEŞLENİRSE..."

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada "Japonya'nın Kuzey Kore'ye baskısı, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmesi, Japon adalarına nükleer bulutları getirecek bir intihar. Kimse durumun ne zaman bir nükleer savaşa dönüşeceğini bilmiyor. Ancak nükleer savaşın fitili ateşlenirse bu bir anda Japon adalarında patlar." dendi.

JAPONYA BASKILARI ARTIRIYOR

Japonya Başbakanı Şinzo Abe geçen ay BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumdan Pyongyang'a yönelik baskının arttırılmasını istemişti.

Abe "Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programını tamamen ve geri dönülemez şekilde terk etmesini sağlamalıyız. İhtiyaç duyulan diyalog değil baskı." demişti.