Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

Choe, ABD'nin nükleer güce sahip bir Kuzey Kore ile "birlikte yaşamaya hazır olması gerektiğini" belirtti.

"BARIŞI GARANTİ ALTINA ALMANIN TEK YOLU"

Choe ayrıca "Bu, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı garanti altına almanın tek yolu" dedi.

CIA DİREKTÖRÜ ENDİŞELİ

CIA Direktörü Mike Pompeo daha önce, Kuzey Kore'nin aylar içinde ABD'yi bir nükleer füzeyle vurabilecek bir kapasiteye sahip olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kuzey Kore şimdiden bu kapasiteye sahip olduğunu iddia ediyor.

CIA Direktörü, Washington'ın hala diplomasiyi tercih ettiğini, ancak güç kullanmanın da hala ABD için bir seçenek olduğunu belirmişti.

"ÖLÜM KALIM MESELESİ"

Moskova'daki bir silahsızlanma konferansında konuşan Kuzey Koreli diplomat Choe, daha önce Kuzey Koreli yetkililerin kullandığı bir ifadeyi tekrarladı ve nükleer silahların ülkesi için "bir ölüm kalım meselesi" olduğunu vurguladı.

AMBARGO UYGULANIYOR

Daha önce Choe'nin, koşullar doğru olduğu takdirde ülkesinin ABD'yle görüşmelere açık olduğunu söylediği bildirilmişti. Ancak Choe bugünkü konuşmasında "BM ambargolarının uygulanmasının" saldırgan bir tutum olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin füze denemlelerine hız vermesinden bu yana, Pyongyang yönetimine karşı ambargolar yoğunlaştırıldı.