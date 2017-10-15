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Kuzey Kore'den nükleer program açıklaması

Kuzey Kore Parlamentosu Başkan Yardımcısı Chung, ABD tehdidi nedeniyle ülkesinin nükleer silah geliştirmesinin gerekli olduğunu söyledi.

15.10.2017 - 22:28
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Rus haber ajansı Tass'a göre, Ahn, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 137'nci Genel Kurul'una katılmak üzere geldiği Rusya'nın Saint Petersburg kentinde değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'den nükleer program açıklaması

"ÜLKEMİZ TEHDİT EDİLİYOR"

Ahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Ülkemiz tehdit ediliyor, Kuzey Kore'nin mevcudiyeti tehlikededir." dedi.

"GELİŞTİRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Kuzey Kore'nin nükleer programının, caydırıcılık için gerekli olduğunu savunan Ahn, "Nükleer programlarımız, bağımsızlığımızı korumayı amaçlayan nükleer caydırıcılık programlarıdır. Nükleer programlarımızı geliştirmekten başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'den nükleer program açıklaması

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72'nci BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek, "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore'den nükleer program açıklaması

Pyongyang, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.

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