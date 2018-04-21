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Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

İktidarda bulunan Kore İşçi Partisi balistik füze denemeleri için toplantı yaptı. Toplantıdan, 'artık nükleer silah tesisine ve füzelere gerek kalmadığı' kararı çıktı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 03:20..
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Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un "Balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine gerek kalmadı" açıklaması yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

FÜZE DENEMELERİNE SON VERİLDİ

Kim Jong-un liderliğinde toplanan İşçi Partisi kurmaylarıyla yapılan toplantının sonucu KCNA ile dünyaya duyuruldu. Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verdi.

Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

TRUMP: "BÜYÜK İLERLEME"

Haberi alan Trump yaptığı açıklamada, "Tüm Nükleer testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz" dedi.

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