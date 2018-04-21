Kuzey Kore'den nükleer silah testlerini bırakma kararı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un "Balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine gerek kalmadı" açıklaması yaptığını duyurdu.





FÜZE DENEMELERİNE SON VERİLDİ

Kim Jong-un liderliğinde toplanan İşçi Partisi kurmaylarıyla yapılan toplantının sonucu KCNA ile dünyaya duyuruldu. Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verdi.





TRUMP: "BÜYÜK İLERLEME"

Haberi alan Trump yaptığı açıklamada, "Tüm Nükleer testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz" dedi.