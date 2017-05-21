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Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan’ füze denemesi

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi yaptığı duyuruldu.

21.05.2017 - 15:44
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Kuzey Kore Başkent Pyonyang yakınlarından daha önce benzerine rastlanmayan bir füze fırlattı. Menzilinin daha öncekilerden daha düşük olduğu belirtilen füzede ağır nükleer başlık olduğu da öne sürüldü.

Güney Kore genelkurmay başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre  füze güneydoğudaki Pychang Eyaletindeki Pukchang yakınlarındaki bir bölgeden fırlatıldı ve doğu yönünde yaklaşık 500 kilometre uçtuktan sonra denize düştü. Güney Kore bu konuda daha fazla bilgi paylaşmadı.

ABD: HABERİMİZ VAR

ABD ise Kuzey Kore’nin füze denemesinden haberdar olduklarını buna karşı bu füze denemesinin diğerlerinden daha kısa menzilli olduğunu açıkladı. Kuzey Kore’nin daha önceki denemelerde kullanmadığı füzenin, diğerlerinden daha kısa menzilli olduğu ve ağır nükleer başlık taşıyabileceği de öne sürüldü.

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