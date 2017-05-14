taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM) Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yaptığını açıkladı.

14.05.2017 - 04:37
  1. Haberler
  2. Dünya

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore’nin Hawaii yerel saatine göre 10.30’da bir füze fırlattığını tespit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada “Füze Kusung yakınlarından fırlatıldı ve Japon Denizi'ne düştü. Füzenin türü ile ilgili değerlendirme devam etmektedir ancak uçuşu kıtalararası balistik füzenin uçuşuyla uyuşmuyor.” ifadeleri yer aldı.

ABD’nin Pyongyang’ın tehditlerine karşı müttefikleri Japon ve Güney Kore’nin yanında olduğu ifade edilen açıklamada söz konusu füzenin Kuzey Amerika için herhangi bir tehdit teşkil etmediği belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

65
99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

8
Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

19
Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

3
Paris'in aşk kilitleri sığınmacılara umut oldu

Paris'in aşk kilitleri sığınmacılara umut oldu

3
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Portekiz kazandı

2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Portekiz kazandı

9
Emniyetten Anneler Günü klibi

Emniyetten Anneler Günü klibi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM