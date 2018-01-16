Kuzey Koreli müzik grubu Moranbong da diplomaside

Askerden arındırılmış bölgede gerçekleştirilen ve Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına hem sporcu hem de taraftar götürmesi üzerinde anlaşmanın sağlandığı görüşmelerde, Pyongyang heyetinin beklenmedik bir üyesi de vardı.

KİM'İN ESKİ SEVGİLİSİ DE SEUL GÖRÜŞMELERİNDE

Müzakerelere Kuzey Kore'nin genç kadın şarkıcılardan oluşan popüler müzik grubu Moranbong'ın lideri Hyon Song-wol da dahil edildi.

Moranbong grubu, 'Kuzey Kore'nin tescilli pop grubu' olarak adlandırılıyor ve grup üyelerinin ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçildiği ifade ediliyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, grubun lideri Hyon'un, Kim Jong-un'un eski kız arkadaşı olduğunu da yazıyor.

GÜNEY'LE YENİ BİR GERİLİME YOL AÇABİLİR

Hyon'un görüşmelere katılması, grubun Olimpiyat oyunları için Seul'e gidebileceği beklentisini doğurmuş durumda. Ancak Moranbang'ın propaganda olarak görülen şarkı sözleri ve grup üyelerinin giydiği askeri üniforma benzeri kostümler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir gerilime yol açabilir.