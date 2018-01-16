taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,7948
EURO
4,6530
ALTIN
163,57
PETR
69,9700

Kuzey Koreli müzik grubu Moranbong da diplomaside

Kuzey Kore ile Güney Kore, Seul'de düzenlenecek olan kış olimpiyat oyunları öncesinde diplomatik temaslara başladı.

Detay Haber | 16.01.2018 - 06:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Askerden arındırılmış bölgede gerçekleştirilen ve Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına hem sporcu hem de taraftar götürmesi üzerinde anlaşmanın sağlandığı görüşmelerde, Pyongyang heyetinin beklenmedik bir üyesi de vardı.

KİM'İN ESKİ SEVGİLİSİ DE SEUL GÖRÜŞMELERİNDE

Müzakerelere Kuzey Kore'nin genç kadın şarkıcılardan oluşan popüler müzik grubu Moranbong'ın lideri Hyon Song-wol da dahil edildi.

Kuzey Koreli müzik grubu Moranbong da diplomaside

Moranbong grubu, 'Kuzey Kore'nin tescilli pop grubu' olarak adlandırılıyor ve grup üyelerinin ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçildiği ifade ediliyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, grubun lideri Hyon'un, Kim Jong-un'un eski kız arkadaşı olduğunu da yazıyor.

Kuzey Koreli müzik grubu Moranbong da diplomaside

GÜNEY'LE YENİ BİR GERİLİME YOL AÇABİLİR

Hyon'un görüşmelere katılması, grubun Olimpiyat oyunları için Seul'e gidebileceği beklentisini doğurmuş durumda. Ancak Moranbang'ın propaganda olarak görülen şarkı sözleri ve grup üyelerinin giydiği askeri üniforma benzeri kostümler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir gerilime yol açabilir.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

149
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

35
Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

15
Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

13
Ankara'da silahlı saldırı

Ankara'da silahlı saldırı

6
Diyarbakır'da askerlere moral konseri

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

14
Rusya’da süpermarkette yangın

Rusya’da süpermarkette yangın

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM