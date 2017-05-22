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Kuzey Kore'nin füze denemesi BMGK gündeminde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin bugünkü balistik füze denemesini görüşmek üzere 23 Mayıs Salı günü toplanacak.

22.05.2017 - 01:40
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Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin ardından ABD, Japonya ve Güney Kore, BMGK'nın toplanması talebinde bulundu.

BMGK, 23 Mayıs Salı günü Kuzey Kore'nin nükleer programını ve son füze denemesini görüşmek amacıyla toplanacak.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bugün öğleden sonra Güney Pyongan kentinin Pukchang bölgesi yakınlarından "tanımlanamayan" bir füze fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru 500 kilometre ilerlediği ifade edilmişti. ABD de Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinden haberdar olduğunu açıklamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana çeşitli askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılmasını istiyor. Kuzey Kore ise balistik füze denemelerinin "savunma amaçlı" olduğunu savunuyor.

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