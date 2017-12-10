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Kuzey Kore’nin gizemli gemisi Hao Fan 6 bulundu

Hakkında yaptırım kararı olduğundan BM kararlarına bağlı limanlara yanaşamayan Kuzey Kore gemisinin dairler çizdiği ortaya çıktı.

Ajanslar | 10.12.2017 - 02:11..
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Hakkında yaptırım kararı olduğu için, BM kararlarına uyulan hiçbir limana yaklaşmaması gereken Kuzey Kore gemisi Hao Fan 6’nın izi, Çin karasularında bulundu. Geminin haftalardır daire çizmesi, kafaları karıştırdı.

Kuzey Kore’nin gizemli gemisi Hao Fan 6 bulundu

DAİRELER ÇİZERKEN BULUNDU

CNN, Birleşmiş Milletler’in 10 Ekim’de hakkında yaptırım kararı aldığı Kuzey Kore gemisi Hao Fan 6’nın izini adım adım sürdü. Dünyadaki bütün limanlarda yasaklı olan 140 metrelik kargo gemisi, daireler çizerken bulundu.

VERİCİSİNİ KAPATMIŞTI

Yaptırım kararı alındığı sırada Güney Kore’nin güneyinde olan gemi, sonra bir anda kayboldu. 8 bin 343 tonluk ağırlık taşıyabilen dev geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün büyük gemiler için zorunlu tuttuğu otomatik tanımlama sistemine bağlı vericisini kapattığı anlaşıldı.

Kuzey Kore’nin gizemli gemisi Hao Fan 6 bulundu

1 AY SONRA YENİDEN SİNYAL VERDİ

17 Ekim’de vericisini tekrar açan gemi, Çin’in Lanşan kenti yakınlarında görüldü. Daha sonra Kuzey Kore’ye dönen geminin vericisi, 20 Ekim’de tekrar kapatıldı. Geminin kömür satmasının yaptırımların ihlali anlamına geldiğini hatırlatan CNN, BM’nin Kuzey Kore hakkındaki bilirkişi heyetinde yer alan Hugh Griffiths’e bu ihtimali sordu. Griffiths, yaptırımlara uyulmasının önemini vurguladı ancak soruya doğrudan yanıt vermedi.

Yaklaşık bir ay geçtikten sonra, Hao Fan 6 yeniden sinyal verdi. Ancak bu sefer, daire çizdiği fark edildi.

13 Kasım’dan bu yana daire çizen geminin amacı ve geleceği belirsiz.

Geminin yaptırım öncesi son iki yıldaki rotası ise şöyleydi:

Kuzey Kore’nin gizemli gemisi Hao Fan 6 bulundu

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