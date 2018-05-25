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Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanlarını imha etti

Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme sahası Punggye-ri'nin patlamalar ve toz bulutları içinde haritadan silinmesini kamerayla görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 15:24..
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Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine son vermesine işaret eden deneme sahası imha edilme anları kameralar tarafından kaydedildi. Kuzey Kore'nin sözünü tutup tek nükleer silah deneme sahasını havaya uçurmasına, bir grup yabancı gazeteci tanıklık etti.

Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanlarını imha etti


TARİHİ ANLAR KAYDEDİLDİ

Her ne kadar ABD tarafı son anda yan çizmiş olsa da Kuzey Kore sözünü tutarak nüleer tünellerini imha etti. İmha edilme konusunda bazı spekülasyonlar konuşulsa da bugün ortaya çıkan görüntüler Pyongyang yönetiminin dünyaya verdiği sözlerin arkasında kaldığına işaret ediyor.

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha etti - VİDEO

Tünllere döşenen patlayıcıların ateşlenmesiyle havaya uçurulan tüneller dışardan görüntülendi. Bir dizi patlama ile imha edilen deneme sahaları kullanılamaz hale getirildi. Patlamalardan sonra yayınlanan görüntülerde tünellerin yerle bir olduğu görülüyor.

Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanlarını imha etti

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