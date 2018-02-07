Kuzey Kore'nin ponpon kızları Güney Kore'de

Kuzey Kore ile Güney Kore'nin aralarının iyileşme dönemine girmesi olimpiyatlar ile sağlandı. Olimpiyatlara kadfile gönderme kararı alan Kuzey Kore, bugün ilk olarak ponpon kızlarını Güney'e gönderdi.

Koreli ponpon kızlar sınırı geçti - GALERİ

280 kişilik kafilenin 220'si bugün Askerden Arındırılmış Bölge’den (DMZ) otobüslerle Güney Kore’ye giriş yaptı.





MUTLU POZLAR

Sınırda kontrolden geçerken bir hayli neşeli oldukları göze çarpan ponpon kızlar gazetecilere bol gülümsemeli kareler verirken, içlerinden biri gazetecilerden birine “Sizi gördüğüme memnun oldum.” dedi.

Nasıl bir performans sergileyeceklerine ilişkin soruları ise yanıtsız bırakan söz konusu ponpon kız “Bekleyip görün. Şimdi söylersem heyecanı kalmaz.” diye konuştu.

KUZEY İLE GÜNEY'İN YAKINLAŞMASI

Kuzey Kore, Pyeongchang’da 10 atletiyle mücadele edecek. 12 Kuzey Koreli buz hokeyci de Güney Kore ile birleşik takımda ter dökecek. Öte yandan tüm sporculara Samsung'un Kış Olimpiyat Oyunları için özel olarak 4000 adet ürettiği Galaxy Note 8 Olympic Edition'dan verildi. Kuzey Kore ve İranlı sporcular ise 'uluslararası yaptırımların delinmesi' endişesiyle bundan muaf tutuldu.

Kuzey Kore ile Güney Kore nükleer restleşime nedeniyle geçtiğimiz yıl içerisinde pek çok kez savaşın kıyısından dönmüş, yılbaşında verilen karşılıklı olumlu mesajlar ile bu durum aşılarak yeniden iyileşme sürecine girilmişti.

Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde Kuzey Kore'nin Güney Kore'de gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara kafile göndereceği kararı açıklanmıştı.