taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.757
USD
3,7738
EURO
4,6688
ALTIN
161,31
PETR
67,0100

Kuzey Kore'nin ponpon kızları Güney Kore'de

Güney Kore’de cuma günü başlayacak Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları için görevlendirilen ve 'güzeller ordusu' olarak nitelendirilen 200’den fazla Kuzey Koreli ponpon kız, bugün sınırdan geçti.

REUTERS | 07.02.2018 - 11:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore ile Güney Kore'nin aralarının iyileşme dönemine girmesi olimpiyatlar ile sağlandı. Olimpiyatlara kadfile gönderme kararı alan Kuzey Kore, bugün ilk olarak ponpon kızlarını Güney'e gönderdi.

Koreli ponpon kızlar sınırı geçti - GALERİ

280 kişilik kafilenin 220'si bugün Askerden Arındırılmış Bölge’den (DMZ) otobüslerle Güney Kore’ye giriş yaptı.

Kuzey Kore'nin ponpon kızları Güney Kore'de


MUTLU POZLAR

Sınırda kontrolden geçerken bir hayli neşeli oldukları göze çarpan ponpon kızlar gazetecilere bol gülümsemeli kareler verirken, içlerinden biri gazetecilerden birine “Sizi gördüğüme memnun oldum.” dedi.

Nasıl bir performans sergileyeceklerine ilişkin soruları ise yanıtsız bırakan söz konusu ponpon kız “Bekleyip görün. Şimdi söylersem heyecanı kalmaz.” diye konuştu.

Kuzey Kore'nin ponpon kızları Güney Kore'de

KUZEY İLE GÜNEY'İN YAKINLAŞMASI

Kuzey Kore, Pyeongchang’da 10 atletiyle mücadele edecek. 12 Kuzey Koreli buz hokeyci de Güney Kore ile birleşik takımda ter dökecek. Öte yandan tüm sporculara Samsung'un Kış Olimpiyat Oyunları için özel olarak 4000 adet ürettiği Galaxy Note 8 Olympic Edition'dan verildi. Kuzey Kore ve İranlı sporcular ise 'uluslararası yaptırımların delinmesi' endişesiyle bundan muaf tutuldu.

Kuzey Kore ile Güney Kore nükleer restleşime nedeniyle geçtiğimiz yıl içerisinde pek çok kez savaşın kıyısından dönmüş, yılbaşında verilen karşılıklı olumlu mesajlar ile bu durum aşılarak yeniden iyileşme sürecine girilmişti.

Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde Kuzey Kore'nin Güney Kore'de gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara kafile göndereceği kararı açıklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

152
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

291
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

59
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

19
AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

83
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

42
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM