Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

22 yaşındaki Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier'in yaşamını yitirdiği, ailesi tarafından doğrulandı.

​Warmbier, geçen yıl martta Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi tarafından bir saat süren yargılamada 15 yıl ağır iş cezasına mahkum edilmiş ve tutuklanmıştı.

ABD'ye gönderilmesinin ardından Fox News'a konuşan babası Fred Warmbier oğlunun 1 yılı aşkındır komada olduğunu ve Kuzey Koreli yetkililerin ona 'gaddarca davrandığını' ve oğlunun 'terörize edildiğini' söylemişti.

Warmbier'in gıda zehirlenmesi geçirdikten sonra hastalandığı, aldığı uyku hapları sonrası komaya girdiği de iddia edildi.