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Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

Çin, komşusu Kuzey Kore ile arasında yer alan köprünün 'bakım' nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Ajanslar | 26.11.2017 - 00:20..
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Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada, Çin'in Dandong kentini Kuzey Kore'ye bağlayan Yalu Nehri üzerindeki Çin-Kuzey Kore Dostluk Köprüsü'nün geçişlere kapatıldığını belirtti.

Geng, bakımın ardından köprünün yeniden açılacağını söyledi, ancak konuyla ilgili bir tarih vermedi. Köprünün kapanmasının ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı artan izolasyon politikasını arttırmasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

Geçtiğimiz Salı günü Air China da talep eksikliğini gerekçe göstererek Pyongyang'a olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

KUZEY KORE YALNIZLAŞTIRILIYOR MU

Kuzey Kore'nin en büyük müttefiki olarak bilinen Çin'in uçuşları askıya alması ve iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün kapatılması Kuzey Kore'nin daha önce hiç olmadığı kadar yalnızlaştığı yorumlarına neden oldu.

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