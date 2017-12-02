Kuzey Kore'yi eleştiren ABD 10 ayda 4 füze denemesi yaptı

ABD'nin son olarak gerçekleştirirdiği kıtalararası balistik füze denemesinin 'saldırılara karşı koyma' amacıyla yapıldığı açıklanmıştı.





PASİFİK'TEN KWAJALEİN'E

'Saldırılara karşı koyma' başlığı altında Los Angeles'ın yaklaşık 209 kilometre kuzeydoğusunda yapılan test başarıyla sonuçlandı. Vandenberg Hava Üssü'nde yapılan denemede, füzenin Pasifik'ten Marshall Adaları'ndaki Kwajalein'e yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik mesafe katettiği bilgisine yer verilmişti.

RUSYA DA EYLÜL'DE DENEME YAPTI

ABD'nin yanısıra Rusya da Haziran ve Eylül aylarında envanterinde bulunan Topol, Yars ve Bulava tipi kıtalararası balistik füze denemelerini gerçekleştirdi.



