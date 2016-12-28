Kuzey Kutbu soğumadan Türkiye ısınmaz

Kuzey Kutbu’nda -40 derece ya da daha düşük olması gereken sıcaklıklar geçtiğimiz hafta -20 dereceye kadar düştü. Türkiye’nin doğusunda ise başta Erzurum ve Ardahan olmak üzere birçok şehirde sıcaklık -30 derecenin altına düşerek kutuplardan daha soğuk günler yaşadı.

"BİN YILDA BİR OLABİLİR"

Amerikalı bilim insanları bu artışı ‘akıl almaz’ olarak değerlendiriyor. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Friederike Otto, böyle bir sıcaklık dalgasının çok nadir gözüktüğünü ve 1000 yılda bir olabileceğini söyledi. Dr. Otto, böyle bir sıcaklık değişiminin ancak insanın iklime verdiği zararla mümkün olabileceğini belirtti.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü ise geçtiğimiz günlerde 80 derece kuzey enleminde yaptığı ölçümlerde, sıcaklığın normalde sıfırın altında 25 derece olması gerekirken eksi 5 derece olarak tespit etti.

"DENGELER BOZULDU"

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuyu Vatan’a değerlendirdi: “Bunun adı iklim değişikliği. Kutup -40 olması gerekirken 0 dereceye yaklaşıyor, Erzurum’da -10 olması gerekirken -30 derece oluyor. Denge bozuldu. İstanbul’da hava bir türlü ısınamadı.

"KUZEY KUTBU'NDAKİ SOĞUK AŞAĞI KAYIYOR"

Bunun nedeni Kuzey Kutbu’ndaki soğuk. Soğuk hava bir yerde durmalı. Eğer kutupta durmuyorsa aşağıya doğru kayıyor. Kuzey Kutbu çok ısındığı için İstanbul çok soğudu. Kuzey kutbu soğusa İstanbul da ısınacak. Kuzey Kutbu soğumazsa Türkiye’nin de içinde olduğu enlem soğuk olacak. Mart ayı sonuna kadar sıcaklıklar böyle gider.”