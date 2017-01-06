Kuzey Kutbu soğumazsa Türkiye donacak

Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, “Kuzey Kutbu’nun ısınması, soğuk hava tabakasının güneye kaymasına neden oluyor. Kuzey Kutbu soğumazsa donacağız” dedi.

Meteoroloji uzmanları, özellikle bölgemizde yaşanan aşırı soğukların nedeninin, Kuzey Kutbu’nun yeterince soğuk olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Kuzey Kutbu’nun ısınmasının, bazı bölgelerden soğuk havanın güneye doğru kaymasına neden olduğunu belirten uzmanlar, soğuk hava tabakasının daha da soğuğa neden olacağı görüşünde.

"SON 1 AYDIR KUTUPTAN BÖLGEMİZE SOĞUK HAVA SARKIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Kuzey Kutbu ne kadar ısınırsa, kutbu çevreleyen ve soğuk havayı kutupta tutan hava akımı (polar jetstream) zayıflar. Bu akımın zayıflaması bazı bölgelerden soğuk havanın bölgesel olarak güneye doğru kaymasına neden olabilir. Son 1 aydır kutuptan bölgemize doğru sarkan bir soğuk hava tabakası bulunuyor. Bu soğuk hava tabakasının önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor.

"KUZEY KUTBU 0 DERECEYKEN KARS -20"

Kuzey Kutbu 0 derece seviyesinde olduğunda Kars -20 dereceye düşebiliyor. Geçtiğimiz senelerde benzer bir olguyu ABD’nin doğu kıyıları da yaşamıştı. Şimdi de sıra bize geldi. Kuzey Kutbu soğumazsa bizim bulunduğumuz enlemlerdeki bölgeler sıklıkla soğuk hava akımları görebilir.”





"ISINMA HIZLANIYOR"

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Dünyanın ısısının değişmesi, Kuzey Kutbu’ndaki ısınmaya bağlı olarak hızlandı. Bizim için en önemli şey Kuzey Kutbu’nda yaşanan ergime. Buzulların ergimesi sonrasında dünyanın ısınması hızlanıyor; bu her geçen gün artacak. Önümüzdeki yıllarda 1 derecelik sıcaklık artışı 15 yılda bir hatta daha hızlı yükselmeye başlayacak. Esas tehlike bu. 2030’a kadar dünya bir derece daha ısınacak” dedi.

İSTANBUL'DA 36 SAAT KESİNTİSİZ KAR BEKLENTİSİ

Balkanlar’dan gelmesi beklenen ve bu geceden itibaren İstanbul’u da etkisi altına alacak kar yağışının 36 saat aralıksız süreceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri Genel Müdürü Ahmet Uçar’ın verdiği bilgiye göre, ilk 36 saat kesintisiz yağması beklenen kar yağışı, pazar gününe kadar aralıklarla devam edecek.

Kar kalınlığının pazar gününe kadar İstanbul genelinde 15-20 santimetreye çıkması bekleniyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi. Yağışın süreceği çarşamba gününe kadar kentte gece en düşük sıcaklıklar -3/-2, gündüz en yüksek sıcaklıklar ise -1/0 derece dolayında olacak.