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Kuzey Kutbu son bin 500 yıldır en hızlı erime içinde

Kuzey Kutup bölgesinde (Arktik) deniz suyunun ısınmakta olduğu ve son bin 500 yılda görülen en hızlı şekilde eridiği açıklandı.

İHA | 14.12.2017 - 14:39..
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fs

ABD hükümetinin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayınlanan yeni raporunda, Kuzey Kutup Bölgesi'nde (Arktik) deniz suyunun ısınmakta olduğu ve donmuş kara parçalarının son bin 500 yılda görülen en hızlı şekilde eridiği açıklandı.

"İYİ GÖZLEMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Amerika’nın Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleşen Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında NOAA Kuzey Kutup Bölgesi Araştırma Program Direktörü Jeremy Mathis, "Kuzey Kutup Dairesi, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir geçiş sürecine giriyor ve bu değişikliklerin yalnızca kuzeyin insanları değil, herkesi nasıl etkileyeceğini anlamak ve tahmin etmek için daha iyi gözlemlere ihtiyacımız var." dedi.

Kuzey Kutbu son bin 500 yıldır en hızlı erime içindeFotoğraf kaynak İHA

"BUZDOLABININ KAPISI AÇIK KALMIŞTIR"

Mathis, "Kuzey Kutup Bölgesi gezegenin buzdolabıdır, ancak buzdolabının kapısı açık kalmıştır." dedi. 85 bilim adamının çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular, Kuzey Kutup bölgesinin 2017 yılında, 2016 yılında olduğundan daha az ısınmasına rağmen dünyanın geri kalanının iki katı olan bir oranda ısınmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Kuzey Amerika Kuzey Kutup Araştırmaları Merkezi (NOAA) araştırmacısı Emily Osborne, "Bu veriler, denizlerdeki ısınma oranının sürekliliği ve büyüklüğünün son  bin 500 yılda herhangi bir benzerinin görülmemiş olduğunu göstermektedir." dedi.

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