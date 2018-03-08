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Kuzey Kutbu'ndaki karbon salınımı dünyayı tehdit ediyor

Bilim insanları, Kutup Dairesi'ndeki permafrost topraklarında yaşanan çözülmenin artmasının, fosil yakıtlardan kaynaklanan salımını geçeebileceği uyarısında bulundu.

AA | 08.03.2018 - 11:44..
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  2. Dünya

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmada, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki (Arktik kuşak) donmuş permafrost toprakların mevcut hızda çözülmeye devam etmesi halinde, 2300 yılına gelindiğinde bölgedeki karbon salımının, 2016 yılında dünya çapında fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon salımının 10 katına çıkacağı belirtildi.

Çalışma için Alaska ve Sibirya'da toprak ısı ölçümleri yapan araştırmacılar, bunu bölgedeki karbon emisyon verileriyle karşılaştırdı.

Permafrost kuşağının güney kesimlerinde ısı artışıyla birlikte topraktaki çözülmenin daha hızlı olmasına rağmen, bitki gelişiminin ve fotosentezin daha fazla olması sebebiyle karbon salımının daha çabuk dengelendiği gözlendi. Bilim adamları, bu sebeple Arktik permafrost toprakların güneyinde gelecek 200 yıl içinde karbon salımı bakımından nötr özellikte olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Kuzey Kutbu'ndaki karbon salınımı dünyayı tehdit ediyor

"KRİTİK EŞİK DAHA ERKEN AŞILABİLİR" UYARISI

Permafrost kuşağının kuzeyinde ise dengeleyici faktörlerin zayıf olması nedeniyle kritik eşiğin tahmin edilenden erken aşılabileceği tahmin ediliyor. Bilim adamları çözülmenin mevcut hızda sürmesi halinde bölgenin 40 ila 60 yıl içinde karbon salımı üretmeye başlayacağına dikkati çekti.

Kuzey Kutbu'ndaki karbon salınımı dünyayı tehdit ediyor

PERMAFROST TOPRAKLAR NE İÇERİYOR

Permafrost topraklar, yer yüzeyinin altındaki toprak tabakasının uzun yıllardır donmuş halde olduğu kutup kuşaklarında yer alıyor. Güney Kutup Dairesi'nde Antarktika kıtası, Kuzey Yarımküre'de ise Alaska ve Sibirya gibi Kuzey Kutup Dairesi'ne uzanan kıta parçaları bu türden toprakların bulunduğu yerler.

Kuzey Kutbu'ndaki karbon salınımı dünyayı tehdit ediyor

Permafrost topraklar donmuş halde olduğundan içinde büyük miktarda organik materyal, bitki ve hayvan artıkları çürümeden muhafaza ediliyor. Küresel ısınmayla artan sıcaklık donun çözülmesine ve organik materyalin çürüyerek karbondioksit ve metan gibi sera etkisi yaratan gazların atmosfere salınmasına yol açıyor.

Araştırmanın sonuçları "The Cryosphere" dergisinde yayımlandı.

Kuzey Kutbu'ndaki karbon salınımı dünyayı tehdit ediyor

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