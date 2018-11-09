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Kuzey Kutup bölgesi kuşlar için artık güvenli değil

Kuzey Kutup bölgesinin, kuluçkaya yatan kuşlar için artık güvenli bir liman olmadığı bildirildi.

AA | 09.11.2018 - 23:01..
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Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırma çerçevesinde, tüm kıtalarda 149 bölgede 111'i sahil kuşu olmak üzere 200 kuş türü için 38 binden fazla yuvayla ilgili 70 yıllık veriler incelendi.

KUŞ YUVALARINA SALDIRILAR ARTTI

Araştırmada, dünya çapında yırtıcıların kuş yuvalarına saldırması ile iklim değişikliği arasında ilişki tespit edilirken, bu ilişkinin özellikle Kuzey Kutup bölgesinde dikkat çekici olduğu gözlendi.

Kuzey Kutup bölgesi kuşlar için artık güvenli değil

Kuzey Kutup bölgesinde kuş yuvalarına gün içinde yılan, kertenkele ve tilki gibi yırtıcıların saldırılarının son 70 yılda 3 katına çıktığına işaret eden bilim adamları, bulguları "alarm verici" olarak nitelendirdi.

GÜNEY YARIM KÜRE DAHA GÜVENLİ

Avrupa'da, Asya'nın büyük bölümünde ve Kuzey Amerika'da da kuş yuvalarına yırtıcı saldırılarının 2 kat arttığı, tropik bölgelerde ve Güney Yarımkürede çok küçük bir değişikliğin görüldüğü belirtildi.

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