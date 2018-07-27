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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, bir kişi ise ağır yaralandı.

İHA | 27.07.2018 - 08:31..
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Kaza saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

A.K. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı daha sonra bariyer üzerinde takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.K’yi çıkarttı. Kazada yan koltukta oturan şahıs ise otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazayı yan koltukta oturan şahıs hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü A.K. kazada ağır yaralandı.

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI

Öte yandan kaza yapan otomobilden çıkan içki şişeleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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