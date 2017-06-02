Kuzey ülkeleri Başbakanları'ndan Trump'a çağrı

Kuzey ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda Başbakanları ABD Devlet Başkanı Donald Trump’a gönderdikleri ortak mektup ile ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmemesini talep ettiler.

"ABD'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Dün akşam Başkan Trump’a iletildiği açıklanan Kuzey Ülkeleri Başbakanları’nın ortak mektubu İsveç Başbakanlığı resmi Twitter hesabında da yayınlandı.

Ortak mektupta Kuzey Ülkeleri Başbakanları Trump’a ‘‘Sizi küresel liderlik göstermeye davet ediyoruz. Bu takım içerisinde ABD’ye ihtiyacımız var’’ diye seslendiler.

"YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYOR

‘‘Kuzey Ülkeleri Başbakanları Ortak Açıklaması: Biz gelecek nesillere verdiğimiz sözü tutuyoruz. # Paris Anlaşması’’ ibaresinin yer aldığı bir resim ile birlikte postalanan mektupta küresel ısınmanın etkilerinin daha şimdiden yerkürenin her yerinde hissedilir hale geldiği vurgulanarak ‘‘2015 yılı Aralık ayında dünya liderleri çocuklarımız için, dünya için bir taahhütte bulundu. Bütün tarafların Paris Anlaşması’na uyması yaşamsal önem taşıyor’’ denildi.

"DİĞERLERİNİN DE AYNISINI YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Kuzey Ülkleri Başbakanları’nın Twitter açıklamasını tweetleyen İsveç Hükümeti’nin Yardım Bakanı ve Çevre Partisi sözcüsü İsabella Lövin de ‘‘Anlaşma anlaşmadır. Biz Kuzey ülkeleri olarak sözümüzde duruyoruz. Diğerlerinin de aynısını yapmasını bekliyoruz’’ diye yazdı.