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Kuzey ve Güney Kore aynı saat diliminde

Güney ve Kuzey Kore liderlerinin tarihi buluşmasından sonra jest olarak Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

AA | 06.05.2018 - 20:55..
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

Kuzey ve Güney Kore aynı saat diliminde

EŞİTLENMENİN İLK ADIMI

Tarihi zirvenin ardından jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), iki ülke arasındaki saat dilimi farkını eşitlemenin, kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek "ilk pratik adım" olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

Kuzey ve Güney Kore aynı saat diliminde

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