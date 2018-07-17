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Kuzguncuk kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Mahallesi kentsel dönüşüm ile yeniden canlanacak.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 16:32..
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Kuzguncuk kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2016 yılında 16 mahalle için aldığı karar uygulamaya alınıyor.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Boğaz'ın incisi 16 mahalleden biri olan Kuzguncuk, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edildi. Karar; 13 Temmuz 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Kuzguncuk kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

89 BİN METREKARELİK ALAN ELE ALINDI

İBB mülkiyeti ve hissesinde bulunan 89 bin metrekarelik alan ele alındı. Bu çalışmalar bölge üzerindeki riskli yapılaşma nedeniyle güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi, gayri yasal ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarının sağlıklı, yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi, yakın çevrede yaşayanların sosyal ve fiziki imkanlarının gelişmesi, eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının sağlanması amacıyla başlatıldı.

Kuzguncuk kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

167 BİNA ANALİZ EDİLECEK

89 bin metrekarelik alanda toplan 167 bina bulunuyor. Bu binaların 87'si tek katlı, 43'ü iki katlı, 22'si üç katlı, 8'i dört katlı, 5 tanesi beş katlı, 2 tanesi de 6 katlı. Her türlü analiz, tasarım, proje, plan çalışması ve uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

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