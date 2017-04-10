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Kuzugöbeği mantarının kilosu bin liradan alıcı buluyor

Muğla'da çam ormanlarında çıkan kuzugöbeği mantarı kurusunun kilosu bin liradan, tazesi ise 140 liradan satılıyor.

10.04.2017 - 13:15
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Muğla Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde bahar yağmurlarının başlaması ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesiyle bollaşan kuzugöbeği, yöre halkına da ekonomik girdi sağlıyor. İlaç sanayisi ve lüks restoranlara satılan kuzugöbeği yurt dışına da ihraç ediliyor. Zor bulunan bir mantar türü olan kuzugöbeği, yanık orman sahalarında ve dikim alanlarında çıkıyor.

Kuzugöbeği mantarının kilosu bin liradan alıcı buluyor

TAZE MANTARIN KİLOSU 140 LİRA

Muğla Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi sakinlerinden İhsan Ay, yaptığı açıklamada, boş zamanlarında toplamaya gittiği kuzugöbeği sayesinde ailesinin ihtiyacını karşıladığını söyledi. Kuzugöbeğinin vatandaşların ekmek kapısı olduğunu belirten Ay, "Uzun yıllardır bu mantar sayesinde vatandaşlar ekmek parası kazanıyor. Bulduğumuz taze kuzu göbeğinin kilosu 140 liradan satılıyor. Kurusunun ise kilosu bin liradan alıcı buluyor." dedi.

Kuzugöbeği mantarının kilosu bin liradan alıcı buluyor

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